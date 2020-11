Juventus-Napoli – L’udienza della Corte d’Appello sarà il 9 novembre

TORINO – Arrivano degli aggiornamenti sul caso Juventus-Napoli: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il 9 novembre ci sarà l’udienza della Corte d’Appello per il caso. Il club partenopeo, infatti, nei giorni scorsi aveva presentato il proprio ricorso sulle decisione del giudice sportivo in merito al mancato match del 4 ottobre scorso: erano stati decretati la vittoria per 3-0 a tavolino alla Juve e un punto di penalizzazione per gli azzurri, che non si erano presentati all’Allianz Stadium per giocare. La società di Aurelio De Laurentiis sarà difesa dall’avvocato Grassani e la sentenza verrà emanata lo stesso giorno della discussione.