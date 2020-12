Juventus-Napoli – Avanza l’ipotesi di rigiocare la partita

TORINO – Potrebbero riaprirsi degli incredibili scenari per il campionato della Juventus: secondo quanto riportato da La Repubblica, starebbe avanzando l’ipotesi di rigiocare la partita contro il Napoli. Il prossimo martedì, il Collegio di garanzia del CONI si riunirà per valutare il ricorso presentato dal club partenopeo. Il presidente Aurelio De Laurentiis è ricorso anche al terzo grado della giustizia sportiva per riesaminare tutta la questione e cambiare le sentenze del giudice sulla sconfitta a tavolino e sul punto di penalizzazione.

Nella prossima udienza, potrebbe venire indirettamente in soccorso della squadra campana proprio la FIGC, che avrebbe deciso di non presentare nessuna memoria e di non costituirsi. In questo modo, la Federazione non porterà alcun documento nel dibattito in aula e, di conseguenza, il Napoli potrebbe sperare di ribaltare la situazione. Se le cose andassero secondo la volontà degli azzurri, si potrebbe recuperare il mancato match del 4 ottobre scorso.