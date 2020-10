Juventus – Morata sui social: “Dobbiamo continuare a combattere”

TORINO – La Juventus torna a Torino con l’amaro in bocca, dopo una prestazione tutt’altro che convincente: i bianconeri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 nella trasferta dello Scida contro il Crotone e fanno ritorno a casa delusi. Una delle poche note positive del match, però, è stata la prestazione di Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo ha giocato bene, lottando con grinta su ogni pallone e trovando anche il gol del pareggio. Il VAR, poi, gli ha tolto la gioia della doppietta e della prima vittoria nella sua seconda esperienza alla Juve. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, il numero 9 di Madrid ha mostrato le immagini della sua esultanza di ieri sera: tanta tenacia e determinazione nella sua espressione, che mostrano quanto abbia lottato per tutti i 90 minuti. Questo, poi, è stato l’invito di Morata sui social: “Dobbiamo continuare a combattere“. La stagione della Juventus è appena iniziata e i bianconeri guidati da Andrea Pirlo possono ancora incanalarla sui binari giusti.