Juventus – L’Under-23 torna in campo domani

TORINO – Domani sera la Juventus dovrà affrontare una nuova sfida europea: alle 21, infatti, all’Allianz Stadium andrà in scena il match contro la Dinamo Kiev, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il pomeriggio, però, anche l’Under-23 torna in campo e alle 15 affronterà in trasferta la Pergolettese. Ad annunciarlo è stato lo stesso settore giovanile della Vecchia Signora con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale: la gara sarà valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. I ragazzi di Zauli sono pronto per un’altra partita e per conquistare altri tre punti.