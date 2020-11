Juventus – Le ultime dalla Continassa in vista della sfida con la Lazio

TORINO – Continua a prepararsi la Juventus per la prossima gara di campionato, che sarà l’ultimo prima della pausa per le Nazionali: al termine della seduta odierna, il club ha fornito, sul proprio sito web, le ultime notizie dalla Continassa in vista della sfida con la Lazio. Domenica 8 novembre, alle 12:30, le due squadre si affronteranno allo Stadio Olimpico, per un altro big match di Serie A.

La seduta di questa mattina ha visto gli uomini di Andrea Pirlo impegnati con esercizi di possesso palla e tattica sul campo; di seguito, si è svolta una partitella alla fine dell’allenamento. Domani, invece, la squadra si ritroverà allo Juventus Training Center, da dove partirà alla volta di Roma per affrontare i biancocelesti di Simone Inzaghi.