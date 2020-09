Juventus – Kulusevski sui social “È una maratona, non uno sprint”

TORINO – Il primo big match della stagione della Juventus termina in pareggio: nella serata di ieri, i bianconeri hanno impattato 2-2 all’Olimpico contro la Roma, in una partita molto difficile e sofferta. Grande prova di coraggio e determinazione da parte dei ragazzi di Pirlo: infatti, nonostante non abbiano disputato una gara eccellente, hanno dato prova del loro valore riuscendo ad evitare la sconfitta.

Non ha brillato particolarmente uno dei nuovi acquisti della Vecchia Signora, Dejan Kulusevski, che non ha ripetuto l’ottima prestazione della prima giornata. Tuttavia, il giovane attaccante svedese non sembra essersi scoraggiato e sui social ha affermato: “È una maratona, non uno sprint“. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato delle immagini del match di ieri sera e ha commentato la sua prestazione con queste parole. Dunque, nonostante un apparente passo falso, senza fretta e con costanza si possono raggiungere grandi obiettivi: il giovane Kulusevski ha appena iniziato, ma, con questa mentalità, sembra essere destinato ad un aureo futuro con la Juve.