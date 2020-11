Juventus – Il club celebra sui social la girata di Quagliarella

TORINO – Continua la rubrica sul gol del giorno per la Juventus: oggi, il club ha voluto celebrare sui social la grande girata di Fabio Quagliarella contro il Pescara. Era il 10 novembre 2012 e la Vecchia Signora, alla seconda stagione con Antonio Conte in panchina, aveva appena iniziato la corsa per il suo secondo Scudetto consecutivo. Quel giorno, i bianconeri batterono gli abruzzesi per 6-1 e il numero 27 fu assoluto protagonista con una tripletta. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto mostrare le immagini di una di quelle tre reti: una rovesciata incredibile segnata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla battuta del corner non poteva esserci che lui, l’attuale mister Andrea Pirlo.