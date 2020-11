Juventus – Il club celebra sui social il gran gol di Alvaro Morata

TORINO – Torna la rubrica social “Il gol del giorno” in una data molto speciale, ossia quella del compleanno della Juventus: la Vecchia Signora, oggi, compie ben 123 anni e il club ha voluto festeggiare anche celebrando il gran gol di Alvaro Morata. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, la società bianconera ha mostrato le immagini della rete realizzata dallo spagnolo il 1 novembre del 2014. In quell’occasione, la Juve festeggiò il suo anniversario di fondazione vincendo per 2-0 sul campo dell’Empoli: le marcature furono questo gran sinistro del numero 9 e dell’attuale tecnico Andrea Pirlo. La speranza per il giorno dei 123 è che, come allora, quest’accoppiata possa regalare un’altra volta i tre punti alla Juventus.