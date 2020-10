Juventus – I convocati di Pirlo per la sfida con il Crotone

TORINO – Torna di nuovo la Serie A e la Juventus si prepara a scendere in campo: questa sera, alle 20:45, i bianconeri affronteranno allo stadio “Ezio Scida” il Crotone, neopromosso dalla Serie B. Pochi minuti fa, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Juve ha mostrato la lista dei convocati di Pirlo per la partita. Spiccano le assenze di Cristiano Ronaldo e di Weston McKennie, entrambi positivi al coronavirus; fanno sorridere, invece, i nomi della new entry Federico Chiesa e di Paulo Dybala, che ha avuto qualche problema in settimana. Ecco la lista dei giocatori che potranno scendere in campo per la Vecchia Signora stasera:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Rafia, Peeters.

Attaccanti: Morata, Dybala, Chiesa, Kulusevski, Vrioni.