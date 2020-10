Juventus – I bianconeri superano l’Arsenal per Aouar del Lione

TORINO – Continuano a saltare fuori notizie di calciomercato, con la Juventus sempre più protagonista, nonostante la finestra estiva si sia chiusa da ormai dieci giorni. Dall’Inghilterra, però, fanno sapere che i bianconeri avrebbero superato l’Arsenal nella corsa a Houssem Aouar: il centrocampista francese del Lione già in estate era conteso tra questi due club, ma alla fine nessuno dei due ha affondato il colpo. Potrebbero riprovarci, però, nelle prossime sessioni di mercato; secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Athletic, poi, la Vecchia Signora avrebbe fatto grandi passi in avanti nei contatti col club transalpino, superando i Gunners. La sfida per assicurarsi le prestazioni del giocatore, però, è ancora tutta da definire.