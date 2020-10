Juventus – Focus della società sul prossimo avversario

TORINO – La Juventus si prepara alla prossima sfida di campionato e lo fa anche su internet: la società bianconera, infatti, ha pubblicato sul proprio sito web un focus sul Crotone, il prossimo avversario della squadra di Andrea Pirlo. I calabresi sono una delle neopromosse di questa stagione e saranno degli sfidanti tutt’altro che facili. Ecco l’analisi della Vecchia Signora sui rossoblu:

“Allenato per la terza stagione consecutiva da Giovanni Stroppa, il Crotone è una delle matricole della Serie A 2020/2021, avendo conquistato la promozione dopo il secondo posto nello scorso torneo cadetto.

La formazione calabrese, dopo le prime tre giornate di campionato, finora ha sempre perso: 4-1 all’esordio sul campo del Genoa, 2-0 allo Scida contro il Milan e 4-1 prima della sosta per le nazionali in casa del Sassuolo. Le due reti segnate portano entrambe una firma straniera, dato che a Marassi ha siglato il suo primo gol in Italia il martinicano Emanuel Rivière mentre al Mapei Stadium a portare la gara momentaneamente in parità ci pensò un calcio di rigore di Simy.

La Stella: Simy

Nigeriano di Lagos, classe ’92 e 198 centimetri di altezza, Simeon Tochukwu Nwankwo detto Simy è il faro dell’attacco della formazione rossoblù. Arrivato in Calabria nell’estate del 2016 dal Gil Vicente, è alla quinta stagione consecutiva. In Serie A il suo record di reti risale all’annata 2017/2018 (7), ma dal punto di vista realizzativo lo scorso campionato è stato il migliore della carriera, avendo vinto in Serie B il titolo di capocannoniere con 20 gol, determinanti per la promozione della squadra. In totale, tra campionato e Coppa Italia, sono in tutto 47 le marcature con i calabresi per il numero 25.

L’ex della partita: Marrone

Luca Marrone è l’unico giocatore della rosa del Crotone ad aver militato in passato nella Juventus. Il centrocampista, oggi trasformato difensore nella retroguardia a 3 di Stroppa, è sbocciato nel Settore Giovanile bianconero, per poi passare in Prima Squadra dopo la parentesi a Siena. Con i “grandi” ha disputato in tutto 23 presenze condite da un gol. E che gol: 13 maggio 2012, Juventus-Atalanta 3-1, ultima gara di Alessandro Del Piero a Torino ed in Serie A. Marrone apre le marcature di quella storica ed indimenticabile partita, sfruttando alla perfezione un tacco di Marco Borriello e infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali. Una giornata perfetta che si concluse con l’alzata al cielo della coppa dello Scudetto, il primo di questa fantastica lunga serie“.