Juventus-Ferencvaros – La moviola del match: buona gestione per Siebert

TORINO – Termina qui la sfida tra Juventus e Ferencvaros, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La gara è terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-1, grazie alla rete al 92′ minuto di Alvaro Morata. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all’arbitro Daniel Siebert, la cui gestione è stata complessivamente buona. Molti falli e alcune proteste, ma, nel complesso, una gara non troppo cattiva. Nella prima frazione di gioco non ci sono particolari episodi da segnalare, mentre nel secondo inizia a farsi più cattivo il match, con molti falli. Per questo, iniziano a fioccare i primi cartellini gialli: il primo è per Siger del Ferencvaros per un fallo su Kulusevski, mentre gli altri due sono per Danilo, che ha protestato con veemenza dopo un fallo, e per Chiesa, colpevole di gioco scorretto. Alla fine, la Vecchia Signora porta a casa i tre punti e la qualificazione agli ottavi di finale.