Juventus – Bonucci suona la carica sui social per la Nazionale

TORINO – Il campionato si prende una pausa e questo fine settimana non potremo assistere alle gare di Serie A: il motivo sono gli impegni delle Nazionali, che non ci faranno sentire la mancanza del calcio. Molti giocatori della Juventus sono impegnati con le squadre dei loro paesi e, tra questi, ci sono anche quelli impegnati con l’Italia, tra cui il capitano e il vice-capitano bianconeri. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, dopo l’isolamento preventivo, potranno scendere in campo contro la Polonia domenica sera e non vedono l’ora. Per questo, il numero 19 ha deciso di suonare la carica sui social per l’impegno della Nazionale: con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha mostrato le immagini dell’allenamento con gli altri giocatori Azzurri a Coverciano, mostrando tutta la sua determinazione. Saranno gare decisive per l’Italia, che si sta giocando la UEFA Nations League.