Juve-Napoli – Di Pietro: “Con il Napoli mancanza di stile per i bianconeri”

TORINO – Anche Antonio Di Pietro, ex magistrato ed ex parlamentare, ha parlato della vicenda del mancato match tra Juventus e Napoli. Il giudice di Mani Pulite ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo in merito a questo fatto, affermando: “Sono un tifoso della Juve, ma con il Napoli c’è stata una mancanza di stile per i bianconeri. Mi aspettavo che si comportassero da gentiluomini, evitando di presentarsi allo stadio per la gara e affermando di voler vincere sul campo e non per 3-0 a tavolino“.