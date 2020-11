Il tempo passa anche per la BBC: per la prima volta nessuno tra i convocati

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus nella sfida di Champions League contro gli ungheresi del Ferencvaros. Alle 21, gli uomini di Andrea Pirlo scenderanno il campo, ma tra le fila dei bianconeri c’è un’incredibile novità. Infatti, per la prima volta da quando sono insieme alla Juve, nessuno tra Barzagli, Bonucci e Chiellini sarà tra i convocati: il primo ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della passata stagione, mentre gli altri due sono ai box alle prese con gli infortuni. Dunque, il tempo passa anche per la BBC, una delle migliori linee difensive della storia del calcio italiano. L’allenatore della Vecchia Signora dovrà, pertanto, ingegnarsi in nuovi schieramenti, con Danilo, de Ligt e Demiral pronti a raccogliere l’eredità dei tre pilastri italiani.