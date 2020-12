Ibra scherza su Buffon: “Lui deve solo stare fermo, giocherà più di me”

TORINO – Sono stati compagni di squadra 15 anni fa alla Juventus, condividendo diversi successi, e nel corso di questi due decenni si sono scontrati diverse volte da avversari, dando spettacolo. Adesso entrambi stanno sulla quarantina, ma continuano ad essere decisive per le loro squadre nel campionato di Serie A: stiamo parlando di Gianluigi Buffon e di Zlatan Ibrahimovic. Proprio l’attaccante del Milan ha scherzato sul suo vecchio compagno di squadra ai microfoni di uefa.com, augurandogli di stare in campo ancora a lungo. Ecco le parole dello svedese sul portiere bianconero:

"Per Buffon è tutto più facile, deve solo stare fermo e prendere i palloni che arrivano da lui. Io, invece, devo correre, creare gioco, tirare, sfidare i difensori. Lui, probabilmente, giocherà più di me e può andare avanti senza dover stare davvero in forma: però, io gli darò del filo da torcere".