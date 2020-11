I convocati di Andrea Pirlo per la sfida con il Ferencvaros

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Ferencvaros per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Con un post sul proprio profilo Twitter, la società ha comunicato i giocatori che questa sera saranno a disposizione dell’allenatore nel match dell’Allianz Stadium: tra le novità risulta l’esclusione a sorpresa di Gigi Buffon. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per la sfida con gli ungheresi:

Sczcesny, Pinsoglio, Israel, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Frabotta, Dragusin, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Portanova, Dybala, Morata, Ronaldo.