Globe Soccer Awards 2020 – Le nomination per il giocatore del secolo

TORINO – Tornano i Globe Soccer Awards, con l’edizione del 2020 dedicata anche ai migliori giocatori del 2000. Infatti, nel meeting di quest’anno verrà assegnato il premio per il giocatore del XXI secolo. Tra i candidati, molti calciatori che hanno vestito la maglia della Juventus in questi venti anni: tra gli altri, l’attuale allenatore Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo. Ecco le nomination per il giocatore del secolo, in cui :

Andrea Pirlo

Andres Iniesta

Andriy Shevchenko

Arjen Robben

Cristiano Ronaldo

David Beckham

Fabio Cannavaro

Francesco Totti

Frank Lampard

Gianluigi Buffon

Iker Casillas

Kaká

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Luís Figo

Manuel Neuer

Mohamed Salah

Neymar

Philipp Lahm

Robert Lewandowski

Ronaldinho

Ronaldo

Sergio Ramos

Steven Gerrard

Xavi

Zinedine Zidane

Zlatan Ibrahimovic