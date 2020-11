Gabbidon: “Il fisico di Ramsey risente del fatto che gioca poco”

TORINO – Si è fermato ancora una volta Aaron Ramsey, vittima la scorsa settimana di un infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato contro il Ferencvaros. Il centrocampista gallese non è nuovo a questi stop, che si trascina dai tempi dell’Arsenal: dalla Gran Bretagna, però, sembrano aver capito qual è il problema. A parlarne è l’ex calciatore del Galles Danny Gabbidon, che ha parlato del suo connazionale sul podcast Elis James Feast of Football. L’ex difensore del West Ham ha affermato:

“Nelle ultime due o tre stagioni ha sempre contratto questo tipo di infortuni muscolari. Comunque, per il gioco di Aaron si vede che è un ragazzo in forma, perché si muove molto ed è pieno di energia. Una volta che arrivi alla fine della tua carriera, il corpo forse non funziona bene come quando eri più giovane; è possibile che queste cose accadano e tu subisci questi piccoli problemi. Io credo che il fisico di Ramsey risenta del fatto che gioca poco: per un giocatore box-to-box e che corre molto come lui, può essere pesante non giocare settimana dopo settimana.

Forse il suo corpo non è così forte e in sintonia come lo era qualche anno fa. Ramsey ha sofferto di alcuni seri problemi durante la sua permanenza all’Arsenal, a causa della grave frattura alla gamba che ha subito in un incontro con lo Stoke City nel 2010. Quell’infortunio lo costrinse a ricominciare quasi da zero. Da quel momento ha subito dei regolari stop e nel 2019 è passato alla Juve da svincolato. Era intenzionato a ricominciare da capo e lasciarsi alle spalle quei guai fisici“.