Dybala e Morata titolari contro il Benevento: i numeri del tandem d’attacco

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus, che sfiderà il Benevento sul campo del Vigorito per la nona giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Andrea Pirlo dovrà fare a meno del suo leader, Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino per riposarsi. Per questo, l’allenatore bianconero si affiderà a Paulo Dybala e Alvaro Morata, che partiranno titolari contro i campani: vediamo alcuni numeri di questo tandem d’attacco, riportati da Transfermarkt.

I due hanno affrontato in coppia 28 partite in totale, partendo 22 volte da titolari. Di queste gare, 19 sono state vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte (2 delle quali in Champions League). In 15 di questi 28 match, almeno uno dei due attaccanti è andato a segno e, complessivamente, hanno realizzato 14 reti insieme, 7 ciascuno: in due occasioni, poi, è stato Morata a servire l’assist alla Joya. Buone statistiche, dunque, quelle legate a questa coppia offensiva, a cui la Vecchia Signora si affiderà oggi per conquistare la vittoria.