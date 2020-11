Cragnotti sulla sfida Scudetto: “La Juventus è sempre favorita”

TORINO – Ha parlato della Juventus anche un uomo che, nel bene e nel male, ha legato il suo nome all’exploit del calcio italiano alla fine degli anni ’90 e all’inizio del nuovo millennio. Si tratta dell’ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla sfida Scudetto di quest’anno:

“Io credo che per la vittoria finale del campionato la Juventus sia sempre favorita. La Lazio, con il presidente Lotito, ha fatto un’ottima operazione di marketing per l’acquisto dell’aereo: adesso, però, deve costruire una squadra più forte e competitiva. Per noi la quotazione in borsa è stata un’aggiunta di valore alle vittorie che abbiamo conquistato“.