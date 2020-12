Con la Fiorentina torna Dybala

TORINO – La Juventus, dopo aver vinto 4-0 contro il Parma in casa dei Ducali, si appresta a disputare la sua ultima partita del 2020 contro la Fiorentina.

La partita verrà disputata domani tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, con la squadra bianconera che cercherà la vittoria per chiudere al meglio l’anno. In avanti con Cristiano Ronaldo domani dovrebbe esserci Paulo Dybala, assente a Parma per un risentimento alla coscia, ma pronto per la partita di domani.

