Buffon e la linguaccia alla Del Piero sui social

TORINO – La Juventus conquista un’altra grande vittoria, che la rilancia nella corsa allo Scudetto. Infatti, adesso la squadra di Andrea Pirlo si trova solamente ad un punto dal Milan capolista, che ha comunque una partita in meno. Gli eroi del 4-0 del Tardini contro il Parma sono stati, senza dubbio, i marcatori, ossia Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Dejan Kulusevski: il primo sta continuando ad infrangere record su record mettendo a segno un’altra doppietta, mentre gli altri due si stanno dimostrando giocatori fondamentali nello scacchiere bianconero.

Tuttavia, anche un altro giocatore ha mostrato di essere indispensabile a questa squadra, nonostante i quasi 43 anni. Stiamo parlando di Gianluigi Buffon, che ieri sera ha fatto un’altra ottima partita, aiutando i compagni a raggiungere la vittoria. Per questo, il portiere della Juve ha voluto esultare con la linguaccia alla Del Piero sui social: infatti, l’estremo difensore bianconero ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con l’espressione che ha reso celebre l’ex capitano della Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<