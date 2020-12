Bastoni dello Spezia: “Sono tifoso della Juve, CR7 di un altro pianeta”

TORINO – Lo Spezia è arrivato in Serie per la prima volta nella sua storia al termine della scorsa stagione, dopo aver vinto i Play-Off di Serie B nella sfida contro il Frosinone. Una bellissima realtà, che sta affrontando la massima serie del calcio italiano a viso aperto e con coraggio, offrendo anche diversi giovani molto interessanti. Tra loro, anche il giovane Simone Bastoni, difensore nativo della città ligure. Il classe 1996 ha parlato della sua stagione e della sua passione per il calcio ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

"Il Bastoni dell'Inter è un giocatore giovane che mi piace molto; alla fine scambiare la maglia con lui sarebbe bello. Sono un tifoso della Juventus fin da piccolo: quando abbiamo giocato contro i bianconeri la maglia l'ho scambiata con Dybala, ma per me il migliore è Cristiano Ronaldo. CR7 è veramente di un altro pianeta. Gyasi non mi ha ancora offerto il pranzo per l'assist che gli ho fatto, ma sono sicuro che lo farà. Lui è un fantastico ragazzo e tutti qui stiamo bene. Io, Vignali e Maggiore siamo proprio di La Spezia e ci conosciamo da quando siamo piccoli. Per me è un grandissimo onore essere protagonista a casa mia, anche se purtroppo non può esserci il pubblico vicino a noi".