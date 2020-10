Ballon d’Or Dream Team – Tre ex bianconeri tra i centrocampisti offensivi

TORINO – Quanta Juventus nel Ballon d’Or Dream Team. La rivista France Football sta proponendo le liste dei migliori calciatori in ogni ruolo per scegliete il più grande undici della storia del calcio: anche tra i centrocampisti offensivi sono presenti degli ex bianconeri.

Questa volta sono tre e si tratta di Roberto Baggio, Zinedine Zidane e Michel Platini, trascinatori assoluti della Juve in tre epoche diverse: “Le Roy” ha vestito la maglia bianconera dall’82 all’87, “Zizou” dal ’96 al 2001 e il “Divin Codino” dal ’90 al ’95. Tanti trofei e incredibili pagine di storia dello sport italiano ed europeo sono state scritte da questi fenomeni, rimasti scolpiti nei cuori di tutti gli juventini. Ecco la lista completa presentata da France Football, tra cui si trovano diversi volti noti del campionato italiano:

Roberto Baggio

Bobby Charlton

Alfredo di Stefano

Enzo Francescoli

Ruud Gullit

Gheorghe Hagi

Andrés Iniesta

Raymond Kopa

Laszlo Kubala

Diego Armando Maradona

Sandro Mazzola

Pelé

Michel Platini

Ferenc Puskas

Gianni Rivera

Juan Alberto Schiaffino

Socrates

Francesco Totti

Zico

Zinedine Zidane