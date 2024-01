La trattativa per Djalò entra nel vivo: in settimana incontro con l’agente

I bianconeri sono decisi di anticipare la concorrenza dei nerazzurri per il difensore portoghese. Ora bisogna convincere il giocatore

La Juventus ha rotto gli indugi per provare a fare lo sgambetto all’Inter . I nerazzurri hanno un accordo con il difensore portoghese per luglio. L'idea dei nerazzurri è quella di fargli firmare un contratto a luglio appena sarà scaduto il suo attuale legame con i francesi del Lille.

Tiago Djalò, in scadenza a giugno, è nel mirino dell'Inter ma solo a parametro zero mentre la Juventus prova ad anticipare i nerazzurri a gennaio: secondo la Gazzetta dello Sport settimana prossima gli agenti del difensore del Lille incontreranno la dirigenza bianconera per provare a chiudere. Affare da 2 milioni di euro più bonus, Giuntoli vuole fare cassa cedendo Ranocchia al Palermo.