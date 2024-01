Sfumato Henderson la Juve mette gli occhi su Mikel Merino del Sociedad

C’è anche Mikel Merino in lista, ultimo nome accostato al calciomercato Juve per rinforzare un centrocampo che tra gennaio e la prossima estate avrà bisogno di innesti di un certo tipo. Gli scout bianconeri hanno visionato il giocatore della Nazionale spagnola e della Real Sociedad durante il doppio incontro di Champions League con l'Inter.

Come spiega Tuttosport, lo spagnolo della Real Sociedad rimane però solamente un’alternativa a Teun Koopmeiners. Visto che a dispetto dell’olandese vede con meno continuità la porta e non conosce il campionato italiano. Il giocatore dell'Atalanta costa però tanto: la dea vuole 50 milioni per lui.