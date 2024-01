Samardzic: il papà ha detto sì! L’idea è anticipare il colpo a gennaio

Giuntoli ha strappato l'ok del papà agente per questo i bianconeri sentono di avere in pugno il ragazzo. ma occhio al rilancio del Napoli

La Juventus ha strappato la parola del papà agente di Samardzic e sente di avere il serbo in pugno. A rivelarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui i bianconeri sono disposti ad offrire 20 milioni più 5 di bonus con pagamento dilazionato (come fatto per Locatelli). La dirigenza bianconera potrebbe decidere di fare uno sforzo extra sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.