Matic-Rennes è finita! Il giocatore proposto alla Juve: no secco di Giuntoli

La coperta corta in mezzo al campo spinge la Juventus a delle riflessioni inevitabili sul mercato. Tanti i nomi visionati dal board juventino per rinforzare la mediana a disposizione di Max Allegri. Come scrive il quotidiano Tuttosport, la pista Jordan Henderson dell'Al Ettifaq sembra essere già decaduta. Per questo motivo, ai bianconeri sarebbe stato offerto Nemanja Matic.