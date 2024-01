Giuntoli sfida il Napoli per un centrocampista del Forest: piace Mangala

Il Football Director bianconero si è inserito nella corsa alla mezz'ala per provare a superare i partenopei a oggi in vantaggio

La Juventus sta cercando di muoversi sul mercato per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del girone di ritorno di Serie A e avrebbe individuato in Orel Mangala , centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest, il profilo ideale. Portarlo a Torino, però, non sarà di certo una passeggiata: chiedere al Napoli per credere.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, Juventus e Napoli si sarebbero interessate allo stesso giocatore per il proprio reparto di centrocampo. Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, Mangala è finito nel mirino di entrambe le squadre. A confermarlo è stato lo stesso presidente del club inglese. Di proprietà del Nottingham, acquistato nel 2022 dallo Stoccarda, dove aveva vissuto cinque stagioni, di cui una in prestito all’Amburgo, è uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico dei The Tricky Trees Nuno Espirito Santo. 18 presenze per lui in Premier League.