Djalò in Italia settimana prossima! Konè un’occasione per l’estate

Per il centrale portoghese si stanno limando gli ultimi dettagli, mentre per il centrocampista si lavora per giugno

Tiago Djalo è sempre più vicino alla Juventus. Anche ieri ci sono stati contatti serrati con l’entourage del difensore portoghese per sistemare tutte le questioni aperte relative al contratto. La Juve ha aspettato il tesoretto dell'affare Dragusin per poi usare quei soldi per saldare l'accordo verbale coi francesi. Il centrale del Lilla firmerà un contratto quadriennale, fino al 2028, mentre al club francese andranno 3,5 milioni più bonus, più il 10% della eventuale futura rivendita.

La Juve continua a monitorare potenziali occasioni. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, sotto la lente per il centrocampo, c’è sempre Manu Kouadio Kone. Affare più per l'estate, visto che la Juve ha altre priorità al momento.

