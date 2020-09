TORINO – L’ex talento del nostro calcio Gianfranco Zola, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche della Juve allenata da Maurizio Sarri.

“Un po’ sono dispiaciuto per lui e il suo gruppo: ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti”.