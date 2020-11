Zoff: “Campionato anomalo, prima di Natale pronostici azzardati…”

TORINO – Dino Zoff, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW circa la lotta scudetto in Serie A: “Questo è un anno particolare per via della pandemia e per avere qualche certezza bisognerebbe aspettare Natale. L’unica è che la Juventus rimane la squadra da battere, anche se dopo nove scudetti vinti di fila le cose si potrebbero complicare e perciò dovrà fare investimenti anche lei. Anche se ha perso punti all’inizio, non credo sia un problema. La squadra rivelazione? Credo siano due: il Sassuolo e il Milan. I neroverdi vanno valutati a Natale, essendo questo un campionato anomalo fare pronostici prima è azzardato”. Infine sul caos tamponi in casa Lazio: Leggo sui giornali quello che leggete anche, voi ma credo che il Italia le regole dovrebbero essere più precise e soprattutto ci vorrebbe più chiarezza”.