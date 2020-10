Women, Guarino: “Complimenti alla squadra, abbiamo messo in pratica le cose delle ultime settimane”

TORINO – Rita Guarino, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai microfoni della Juventus della partita vinta contro la Pink Bari: “Sono molto contenta del lavoro di squadra del primo tempo – il commento di coach Guarino -. Mi è piaciuto l’approccio, abbiamo messo in pratica le cose fatte in settimane, senza concedere il primo tempo. I cambi, poi, hanno creato un disequilibrio iniziale, ma, ritrovate le trame di gioco, abbiamo chiuso la partita. Complimenti alla squadra per come si è comportata. Due note positive a margine sono l’esordio della classe 2003 Giai e il sesto gol consecutivo in sei partite per Girelli, che batte un altro record nella sua carriera”.