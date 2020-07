Verso Sassuolo-Juventus, tre i diffidati in casa bianconera

TORINO- la grande quantità di cartellini gialli estratti in occasione di Juventus-Atalanta, oltre a portare alla squalifica per un turno di Cuadrado, ha fatto scattare l’allarme squalifica per altri tre calciatori. Si tratta di Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot e federico Bernardeschi, tutti ad un solo cartellino dal turno di stop. nel prossimo match con il Sassuolo, Maurizio Sarri dovrà studiare bene la formazione da mandare in campo, per non incorrere in qualche assenza importante in vista del big match di lunedì 20 contro la Lazio.

