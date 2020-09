TORINO- Antiviglia di Roma-Juventus, big match della seconda giornata di campionato. Bianconeri attesi dal primo vero test impegnativo della stagione, dopo il netto successo per 3-0 sulla Sampdoria all’esordio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha le idee ben chiare sulla formazione che scenderà in campo, specialmente in attacco, dove dovrebbe essere confermata la coppia Ronaldo-Kulusevski. Panchina, quindi, sia per Morata che per Dybala.