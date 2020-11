TORINO- Archiviato il successo esterno in casa del Ferencvaros, la Juventus si rituffa ora sul campionato, dove domenica sfiderà la Lazio. Come riportato da Tuttosport, in occasione del match dell’Olimpico, Andrea Pirlo dovrebbe riproporre in campo dal primo minuto Dejan Kulusevski, lasciato in panchina ieri. Lo svedese dovrebbe prendere il posto di Aaron Ramsey, infortunatosi e indisponibile per i prossimi impegni.