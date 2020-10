TORINO- Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco in questo inizio di stagione, Paulo Dybala è tornato a disposizione di Andrea Pirlo. Nessun minuto di gioco contro Roma e Crotone, ma in Champions League potrebbe finalmente scattare l’ora della Joya. Come riportato da Tuttosport, martedì a Kiev l’argentino dovrebbe partire dal primo minuto a guidare l’attacco. Possibile chance anche per Bernardeschi.