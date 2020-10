TORINO- Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha pochi dubbi di formazione in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Confermata la difesa formata da Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. Centrocampo a quattro con Cuadrado e Frabotta sugli esterni, mentre al centro dovrebbe esserci l’inedita coppia formata da Bentancur e Arthur. In avanti, davanti al trequartista Ramsey, Kulusevski (favorito su Dybala) e Cristiano Ronaldo.