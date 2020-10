Verso Juventus-Napoli, Dybala ancora in panchina

TORINO- La Juventus continua a lavorare per preparare al meglio la gara di domenica sera contro il Napoli, big match della terza giornata di campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche contro gli uomini di Gattuso, Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina. Andrea Pirlo, infatti, non vuole incappare in possibili ricadute per il fuoriclasse argentino, da poco recuperato dopo l’infortunio patito contro il Lione lo scorso agosto. Kulusevski favorito per un posto da titolare vicino Ronaldo.