Verso Juventus-Lione, le ultime sulla probabile formazione bianconera

TORINO- Sportmediaset riporta in queste ore la probabile formazione della Juventus che venerdì scenderà in campo contro il Lione. Difesa a quattro probabilmente formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro davanti a Szczesny. A centrocampo l’unica certezza è Bentancur, mentre Pjanic, Rabiot e Matuidi si giocano le altre due maglie, con quest’ultimo destinato verso la panchina. In avanti, insieme a Ronaldo e Higuain, dovrebbe esserci Cuadrado.

