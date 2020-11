Verso Juve-Ferencvaros, Isael: “Giocare qui sarà bellissimo. Veniamo per vincere”

TORINO- Il difensore del Ferencvaros Isael, in conferenza stampa, ha analizzato il match di domani con la Juve: “Questo è uno stadio fantastico, sarà una bella sensazione giocare qui in Champions. Assenze Juve? Non tolgono che loro restino una squadra comunque fortissima, hanno tanto giocatori validi che affronteremo. Ma noi veniamo qui con l’obiettivo di vincere. Tifosi? Difficile giocare senza di loro. Quando si gioca la Champions le nostre emozioni sono diverse, vogliamo continuare a lottare e a giocare questi tornei nonostante l’assenza del pubblico”.