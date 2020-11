TORINO- La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa nella giornata di ieri per preparare al meglio la sfida al Cagliari di sabato sera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per l’occasione, mister Andrea Pirlo ritroverà a disposizione Matthijs De Ligt e Alex Sandro, tornati finalmente a lavorare in gruppo dopo i lunghi problemi fisici che li hanno tenuti lontani dai campi.