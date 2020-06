Verso Genoa-Juventus, pochi cambi di formazione per Sarri

TORINO- Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri dovrebbe operare pochi cambi di formazione in vista della gara di domani con il Genoa. In porta ci sarà ancora Szczesny, che guiderà la linea difensiva formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e il rientrante Danilo. A centrocampo confermati Bentancur e Matuidi, mentre il terzo posto dovrebbe spettare a Pjanic. In avanti, sicuri del posto Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre Bernardeschi e Douglas Costa si giocano l’ultima maglia.

