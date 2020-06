Verso Genoa-Juventus, le probabili scelte di Maurizio Sarri

TORINO- Dopo il rotondo 4-0 ai danni del Lecce, la Juventus è chiamata alla ricerca di un nuovo successo stasera contro il Genoa. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri dovrebbe optare ancora una volta per il 4-3-3, con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo davanti a Szczesny. A centrocampo Bentancur, Matuidi e il neo blaugrana Pjanic. In avanti sicuri del posto Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre Bernardeschi è in vantaggio su Douglas Costa per l’ultima maglia del tridente.

