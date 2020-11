TORINO- Stando a quanto riportato da Tuttosport, Andrea Pirlo starebbe studiando alcuni cambi di formazione in vista della trasferta in casa del Ferencvaros di mercoledì. In difesa potrebbe rivedersi Chiellini al posto di Demiral, ma le novità più grandi riguarderebbero il centrocampo, con Rabiot e Kulusevski pronti a prendere il posto di Bentancur e Cuadrado, affaticati dopo le ultime partite giocate. In avanti probabile chance alla coppia Ronaldo-Morata.