TORINO- Come riportato da Tuttosport, alla ripresa con il Cagliari la Juve sarà in grande emergenza a centrocampo. Sarà infatti fuori per infortunio Aaron Ramsey, mentre le condizioni di Adrien Rabiot vengono monitorate costantemente, ma non inducono all’ottimismo. Contro i rossoblù potrebbe partire dal primo minuto Weston McKennie, con un tra Arthur e Bentancur (che torneranno in Italia solo alla viglia della gara).