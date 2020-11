Velazquez su de Paul: “Giocatore di livello internazionale. La sua forza è l’intelligenza in campo e fuori”

TORINO – L’ex allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport su Rodrigo de Paul, uno degli obiettivi della Juventus: “Arriva da una stagione difficile, ma io fin dal primo giorno gli dissi che lo consideravo un top player e che poteva diventare un giocatore di livello internazionale come poi è effettivamente successo. La sua forza è l’intelligenza in campo e fuori. Sul terreno di gioco sa capire al meglio quale spazio di campo occupare e come farlo. A livello extra, invece, ha compreso come Udine sarebbe stata per lui la realtà migliore per crescere. Non gli manca assolutamente nulla, potrebbe giocare in qualsiasi club del mondo. È anche migliorato a livello difensivo e in attacco migliora la squadra”.