Under 23, un punto per parte al Moccagatta

TORINO – Finisce 1-1 tra Juventus Under 23 e Lecco al Moccagatta. Al vantaggio ospite con Capogna ha risposto Nicolò Fagioli, al suo primo gol tra i professionisti. I bianconeri, con questo pareggio, raggiungono quota 11 in classifica e si preparano già alla prossima sfida di campionato, in programma mercoledì.

LA PARTITA

La Juve ritrova Peeters e Rafia e parte con Fagioli dal primo minuto e Del Sole largo a sinistra a calpestare le mattonelle normalmente occupate da Felix Correia, che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica. Il Lecco, dal canto suo, vuole subito dare una svolta alla gara e parte fortissimo, rischiando su una conclusione di Rafia che sorvola di poco la traversa, ma trovando il vantaggio all’8′. Nesta di testa colpisce il palo e sulla ribattuta Capogna è il più lesto di tutti nell’insaccare il pallone dell’1-0.

I bianconeri subiscono il contraccolpo psicologico del gol e rischiano ancora con Nesta protagonista, con un colpo di testa identico a quello dell’azione del vantaggio, che ha anche lo stesso esito: palo. Quattro minuti più tardi è Israel, con una splendida uscita, a negare a Nesta il 2-0.

La Juve, però, continua a studiare le mosse per il pari e gli sforzi vengono premiati al 19′. Del Sole lascia la sfera a Rafia, che premia l’inserimento di Fagioli, freddissimo nell’uno contro uno. Risultato di nuovo in parità e per lui primo gol tra i professionisti. Il Lecco reagisce con Giudici, che scappa via alla difesa bianconera, ma viene neutralizzato da un’altra uscita perfetta di Israel. Prima dell’intervallo occasione anche per la Juve, con Malgrati che rischia l’autorete su cross di Del Sole.

L’intervallo si apre con una grandissima occasione per la Juve. Marques con uno splendido pallonetto colpisce la traversa, sulla ribattuta si fionda Rafia, ma la sua conclusione a botta sicura viene bloccata da uno splendido recupero di Malgrati. Al 58′ il Lecco alza ancora il muro davanti a Marques, servito a centro area da Ranocchia al termine di un’azione solitaria inarrestabile ed è sempre il numero 9 bianconero a cercare il gol, al 75′, sfiorando la traversa. Il Lecco prova a rispondere in qualche occasione, ma Israel non rischia più e il risultato non si sblocca: la gara termina 1-1.