Under 23, i convocati per la trasferta di Novara

TORINO – La Juventus Under 23, reduce dal pareggio 1-1 al “Picchi” di Livorno, è attesa, domani, 8 novembre (fischio d’inizio alle 15:00), da un’altra trasferta, in casa del Novara. Nella gara valida per per la 9a giornata del Girone A del Campionato di Serie C tornerà in panchina Mister Lamberto Zauli. Di seguito la lista dei convocati.

I CONVOCATI

1 Nocchi

3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

9 Marques

10 Fagioli

12 Israel

15 Capellini

17 Felix Correia

19 Rafia

20 Leone

25 Gozzi

26 Baribieri

27 Del Sole

30 Garofani

32 Tongya

33 Delli Carri

35 Leo